SEMED retoma construções de escolas que irão atender novos bairros em Vilhena

Em reunião realizada nesta semana, com engenheiros da Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV), a Secretária Municipal de Educação (SEMED) comunicou a retomada de duas construções que irão atender os moradores de novos bairros.

Uma das escolas que estão sendo construídas, próxima da Faculdade da Amazônia (IESA), existe pelo menos três novos loteamentos mais o Complexo Habitacional União; a outra instituição de ensino está localizada no bairro Alphavile.

Há mais uma construção que também está em andamento, localizada na comunidade Perobal, zona rural do município. Porém, a construção substituirá outra escola já existente no local.

As construções das escolas constam com seis salas de aulas e deverá atender pelo menos 400 novos alunos, sendo uma parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com contrapartida da Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV).

Segundo a secretaria de educação, professora Raquel Donadon, as construção irão diminuir a demanda de números de vagas escolares para os moradores do bairro União, Moises de Freitas, Cidade verde, Alphavile. “Precisamos nos preparar para atender os estudantes e suas famílias, abrindo muito mais vagas e, garantir que o próximo ano letivo as famílias não precisem se deslocar de um bairro para outro para matricular seu filho”, pontuou.

A secretária adjunta de educação, Cláudia Mara De Lazzari, disse que, de imediato, estarão sendo realizadas ampliações e reformas nas escolas, um meio de atender mais rapidamente a população. “Aos poucos estamos retomando as construções e fazendo as parcerias para atender a população”, falou Cláudia Lazzari.

De acordo com o engenheiro da PMV, Renan Andrade, as obras foram retomadas gradativamente, neste mês janeiro, com a nova gestão. “As obras fazem parte do Projeto Seis Salas, um projeto padrão com construção de 920 m². As obras estão sendo retomadas gradativamente”, explicou o engenheiro.

Texto e fotos: Assessoria