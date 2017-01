Casal é feito refém durante roubo a residência em Cerejeiras

Por volta das 20h30, deste sábado, 28, bandidos armados invadiram uma casa e fizeram um casal refém em Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima ouviu barulho no portão, saiu para ver o que tinha acontecido quando foi rendido por dois homens armados.

Um deles, moreno, estatura alta, usava capus e meias nas mãos, o outro moreno, estatura baixa, também com capus e meias pretas nas mãos, trajava camisa vermelha, calça Jeans e coturno.

Os bandidos levaram a vítima para o quarto e a todo o momento sob pressão psicológica dizia que iria matá-lo, perguntavam onde estava o cofre, mas a vítima respondeu que não tinha cofre.

Por volta das 21 horas a esposa da vítima chegou e também foi feita refém. Um dos ladrões pegou a chave de uma caminhonete Hilux placa QBM-2961-Lucas do Rio Verde-Mato Grosso, e saiu levando diversos pertences das vítimas.

O casal ficou sob a mira do revólver do segundo assaltante. Por volta da 01h10 o segundo assaltante disse às vítimas que iria embora, mas se a polícia fosse avisada ele voltaria e os mataria.

Porém, após o assaltante sair, o casal conseguiu pedir ajuda ao vizinho que ligou para a polícia que compareceu rapidamente ao local e de posse das informações, passou a fazer buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

