Em Cerejeiras, moto é furtada na madrugada

Por volta das 03h30 deste domingo, 29, a vítima registrou na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, o furto de uma moto Honda CG 125, placa NCI-7821/Cerejeiras.

De acordo com a vítima, relatou que estacionou sua moto no pátio de um pesque e pague por volta das 22h00 e quando foi pegar por volta das 03h00 o veículo não estava mais no local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração