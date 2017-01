Filho de ex-prefeito de Vilhena morre na UTI do HR

Por volta das 16h20 deste domingo, 29, Joarez Ruttmann, de 30 anos, filho do ex-prefeito de Vilhena, Lourivaldo Ruttmann, morreu na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Joarez foi internado no HR na tarde deste sábado, com suspeita de ter contraído Leptospirose. Porém, seu estado se agravou e ele não resistiu vindo a morrer.

O corpo será velado a partir das 21 horas na câmara de vereadores de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Facebook