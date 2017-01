Barcelona vence apertado primeiro amistoso da pré-temporada

O Barcelona Futebol Clube fez o primeiro amistoso como profissional em preparação para o Campeonato Estadual 2017.

A partida foi realizada na cidade de Cabixi contra um selecionado local. O Catalão Vilhenense levou a melhor e venceu de virada por 2 a 1.

A delegação do “Índio Zonoecê” saiu de Vilhena por volta das 13h00 e desembarcou em Cabixi faltando apenas 45 minutos para o inicio do confronto, marcado para as 16h00. A partida começou com o adversário tentando pressionar, mas o goleiro Rocha e defesa suportavam bem as investidas.

Num lance de sorte antes dos 30 minutos o selecionado de Cabixi conseguiu fazer o gol em chute cruzado que desviou na zaga.

Para o segundo tempo o técnico Tiago Batizoco promoveu algumas mudanças e o Barcelona foi pra cima e teve diversas chances de empatar o jogo, mas desperdiçava as oportunidades. Num boa trama do ataque o meia Maranhão tocou para Cabixi que, de costas para o gol, deu um passe de calcanhar para o atacante Jhonathan Pato que dominou e fuzilou o goleiro para empatar a partida, 1 a 1.

A pressão em busca da virada continuou. Já para o selecionado restou o contra-ataque, que não surtia efeito como no primeiro tempo. Em cobrança de escanteio os zagueiros do Catalão foram para a área, a bola sobrou na frente do goleiro e Adelar mandou para os fundos da rede, 2 a 1, decretando a vitória de virada para o Barcelona.

Para o técnico, Tiago Batizoco, o time ainda vai evoluir durante essa pré-temporada. “Observamos dois aspectos nessa partida. Por ser o primeiro trabalho coletivo, eles se comportaram abaixo do que podem desempenhar, mas tudo dentro do que esperávamos. Gostamos muito da atitude, vontade e entrega. Estamos nos organizando à logística de jogo para proporcionar aos atletas uma estrutura profissional”, declarou.

Assessoria Barcelona