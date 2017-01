Câmara vai abrir CPI contra vereadores presos; saiba como votam os vereadores

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com todos os vereadores aptos a participar da sessão extraordinária que acontece nesta terça-feira 31, exceto Célio Batista.

Foi apurado que haverá os votos necessários para instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito que pode levar a cassação de Vanderlei Graebin, Junior Donadon e Carmozino Alves.

De todos os vereadores consultados, apenas um mostrou-se indeciso.

O radialista França Silva ainda não tem convicção formada a respeito da abertura do procedimento, mas diz que vai ater-se ao que determina o Regimento Interno, “pensando no que for melhor para a cidade”.

Por outro lado, Vera Lúcia Borba, Rogério Golfetto, Rafael Maziero, Samir Ali, Leninha do Povo, Ronildo Macedo e Carlos Suchi garantiram que irão votar pela abertura do processo, porém a maioria deles declarou que isso não significa que a cassação é iminente, argumentando que apenas após a conclusão das investigações poderão decidir quanto a isso.

No entanto, eles são definitivamente favoráveis que o caso seja apurado através de CPI.

Mesmo sem saber ao certo se pode votar ou não amanhã, o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson de Oliveira, também posicionou-se a favor da instauração da CPI.

A reportagem do Extra de Rondônia não conseguiu contato com Célio Batista.

Portanto, é correto se dizer que o processo vai mesmo ser instaurado, uma vez que são necessários seis votos para tanto – isso no caso dos dez vereadores estarem presentes na sessão, e já existem sete votos confirmados neste sentido.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia