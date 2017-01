Confira ação da PRF nas últimas 72 horas em Rondônia

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 16 ocorrências de acidentes de trânsito que resultaram em 17 feridos e 01 óbito.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2805 veículos e 3553 pessoas, destas 1218 realizaram teste etílico, sendo que 24 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 05 presos.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 159 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

866 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF detém dois jovens com veículo roubado em Porto Velho/RO

Na madrugada desta segunda-feira (30), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo que possuía registro de roubo. O fato aconteceu durante a fiscalização de rotina, realizada no quilômetro 760 da BR 364, na cidade de Porto Velho/RO.

Por volta das 01 hora, os policiais da PRF abordaram o veículo FIAT/UNO VIVACE, prata, ano 2013, com dois ocupantes. Efetuado os procedimentos de praxe, os policias constataram que o veículo possuía uma de ocorrência de roubo a residência. Questionados a respeito, o condutor de 25 anos de idade informou aos policiais que tinha participado do crime registrado, na companhia de uma menina, na localidade próxima a Avenida Amazonas.

O motorista afirmou também que o veículo seria entregue na cidade de Nova Mamoré/RO, por ordens de um presidiário e informou que o passageiro de 20 anos de idade receberia a quantia de 200 reais. Questionado, o jovem conduzido afirmou que tinha ciência do registro de roubo e teria ouvido que o veículo poderia ser trocado por drogas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

PRF cumpre 06 mandados de prisão na BR 364 e 319

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu 06 mandados de prisão em aberto, neste último final de semana. As ações foram realizadas durante patrulhamento de rotina, na cidade de Porto Velho/RO e no município de Pimenta Bueno/RO.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 6h35 deste último sábado (28), quando os agentes da PRF abordaram o veículo tipo táxi, RENAULT SANDERO EX, cor prata, ano 2013, com dois ocupantes, no quilômetro 760 da BR 364.

Ao checar os dados pessoais dos conduzidos no banco de dados, os policias constataram um mandado de prisão em aberto, em desfavor do passageiro de 24 anos de idade, expedido pela Vara de Execução de Pena e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido lesão corporal.

Por volta das 21h50, a equipe da PRF deteve um homem de 26 anos de idade, nas proximidades do quilômetro 196 da BR 364. Efetuada pesquisas nos sistemas de segurança, os policias constataram que se tratava de um foragido da justiça, por possuir em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por cometer, em tese, crime de roubo.

Na manhã deste último domingo (29), os policiais rodoviários federais avistaram a motocicleta HONDA/BIZ 125 KS, cor amarela, ano 2007, avançando o sinal vermelho, no quilômetro 63 da BR 319.

Ao abordar o veículo, a equipe da PRF efetuou buscas nos sistemas de segurança e constatou quatro mandados de prisão em aberto, em desfavor do condutor de 57 anos de idade, três expedidos pela 1° e 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pelo crime de Estelionato e outro pelo crime de trânsito, expedido pela Vara de Execuções e Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

PRF apreende arma de fogo e animal silvestre

Na última sexta-feira o dia 27/01/2017, A Polícia Rodoviária Federal(PRF apreendeu nas imediações do km 731 da BR 319, em Humaitá/AM., duas espingardas, 8 munições e um animal silvestre abatido.

Ao abordar dois ciclistas 54 e 58 anos os agentes da PRF i encontraram e apreenderam uma espingarda de calibre 20, uma espingarda de calibre 16 e numeração, 8 unidades de munição e um Animal Silvestres, parte da caldo de um jacaré, acondicionado no interior de um saco de fibra, preso ao bagageiro de uma bicicleta.

Ao serem indagados, o ciclista declarou que teria abatido o animal com emprego da arma de fogo, no igarapé São João, nas proximidades da Br 319.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil em Humaitá/AM

PRF apreende quase 440 unidades de mercadoria eletrônica e informática em Humaitá/AM

Na manhã desta última sexta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 437 equipamentos de informática e eletrônicos, desprovidos do desembaraço aduaneiro. O flagrante ocorreu nas proximidades do quilômetro 740 da BR 319, sentido decrescente em Humaitá/AM.

Na ocasião, a equipe da PRF abordou o veículo VW/VOYAGE 1.0, cor branca, ano 2009, com dois ocupantes e ao examinar o compartimento de carga, os policiais encontraram na posse do passageiro de 39 anos de idade, 120 unidades de pen drive, 172 unidades de cartão de memória, 43 unidades de carregadores de celular e 102 unidades de fones de ouvido.

Questionado a respeito, o passageiro afirmou que a mercadoria era de origem estrangeira e que comercializaria na cidade de Humaitá/AM.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal da localidade.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ PRF Rondônia