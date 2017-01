Eleição para Prefeitura de Guajará-Mirim ocorrerá em abril

Os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia deliberaram na última quinta-feira (23), durante a 3ª Sessão Ordinária, pelo adiamento da realização da eleição suplementar de Guajará-Mirim para 2 de abril de 2017, anteriormente marcada para o mês de março.

A Corte Eleitoral levou em consideração a situação atual, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, do Recurso Especial n. 219-33.2016.6.22.0001, interposto pelo candidato eleito Antônio Bento do Nascimento, que visa reverter o indeferimento de seu registro de candidatura.

Os magistrados também levaram em conta as questões administrativas para a organização da eleição municipal, por meio da qual será escolhido o novo chefe do Poder Executivo da Pérola do Mamoré.

Em decorrência das razões expostas, a Justiça Eleitoral de Rondônia reafirma que a eleição suplementar do município de Guajará-Mirim ocorrerá somente no domingo de 2 de abril do corrente ano.

Autor: Assessoria do TER

Foto: Divulgação