Homem que agrediu filha de senador é assessor de Valdir Raupp

Acusado de invadir um condomínio de luxo e agredir a filha do ex-senador de Rondônia Odacir Soares, Paulo R.F de 29 anos, preso no último domingo, 29, foi encaminhado ao presídio de médio porte “Pandinha”, onde vai responde pelo crime de violência doméstica/lesão corporal.

O acusado é funcionário público comissionado, assessor do Senador Valdir Raupp (PMDB), em Brasília. A confusão assustou moradores do residencial, que fica localizado no bairro Pedrinhas, região Central da capital.

De acordo com testemunhas e polícia, Paulo entrou no condomínio ameaçando estar armado, invadiu o apartamento da vítima e passou a agredi-la. Antes de ir embora, danificou o carro da mulher e o veículo do namorado dela.

Dois casos de violência doméstica foram registrados durante o domingo em Porto Velho, em um deles um homem tentou atear fogo na esposa, nas duas situações a polícia conseguiu conter os agressores.

Fonte: RONDONIAOVIVO