Polícia registra mais um roubo a residência neste domingo em Vilhena

A Polícia Militar (PM) registrou na noite deste domingo, 29, mais um roubo a residência, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou a PM que dois homens armados pularam o muro da casa localizada na Rua Bahia, no bairro Parque Novo Tempo e renderam as pessoas que ali estavam, e sob ameaça mandaram que abrissem o portão.

Assim, mais dois homens armados tiveram acesso a casa. Os ladrões queriam saber onde estava o cofre, mas o proprietário disse que não tinha.

Com isso, os bandidos reviraram toda a casa e subtraíram diversos pertences das vítimas. Os ladrões fugiram em duas motocicletas, sendo uma Biz vermelha e uma CG de cor escura.

A PM fez diversas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado até o fechamento destra matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração