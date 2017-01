Secretária de educação cumpre agenda de visitas na área rural de Vilhena

Através de uma reunião realizada com diretores de escolas da zona rural do município de Vilhena, a secretária de educação, professora Raquel Donadon, ouviu as sugestões dos diretores, definindo, em conjunto, uma agenda para acompanhar de perto as atividades das unidades.

O objetivo é criar um calendário escolar que atenda às necessidades da zona rural, facilitando o transporte para os alunos, principalmente, no período chuvoso. Para isso, as reuniões estão realizadas para propor a mudança e ouvir a opinião de cada responsável pelos estudantes.

A primeira escola rural em que a representante da Secretária Municipal de Educação (SEMED) esteve presente, foi a Escola Maria Paulina, localizada no distrito de Nova Conquista, nesta sexta-feira, 27.

Na ocasião, ela verificou a infraestrutura da instituição e conversou com os professores e pais de alunos. No sábado, 28, também foi realizada mais uma visita na Escola Multisseriada “Tenente Melo”, na comunidade de São Lourenço.

Segundo a professora Raquel Donadon, todas as escolas da área rural serão visitadas, ressaltando que é importante ouvir as reivindicações de cada localidade para montar um calendário escolar que atenda as necessidades das escolas mais afastadas da área urbana. “Cada local tem suas peculiaridades. Temos que estar respeitando as necessidades de cada escola. Estaremos em torno de uma semana visitando cada escola da zona rural, para ouvir e sugerir um plano de ação”, disse a titular da Semed.

A secretária adjunta de educação, Cláudia Mara de Lazzari, que também está acompanhando as atividades, pontuou que, nas primeiras visitas realizadas, já foram muito produtivas pela participação dos pais, que estavam atentos e participativos sobre as questões escolares. “É bom ver o envolvimento dos pais dos alunos. Isso demostra que estão preocupados com o andamento das atividades realizadas dentro da escola”, finalizou Cláudia Mara.

EQUIPE

Uma equipe de funcionários da SEMED também está acompanhando todas as ações nas escolas da área rural, ocasião em que verifica as instalações das escolas, o armazenamento dos alimentos e orienta os profissionais da educação sobre algumas estratégicas para melhorar o ambiente escolar.

Texto e fotos: Assessoria