Servidor federal invade condomínio agride jornalista e destrói veículos

Um funcionário público federal identificado como sendo Paulo Rodrigo F. P, de 29 anos, foi preso na manhã deste último domingo (29), por ameaça, danos e lesão corporal – violência doméstica, após invadir um condomínio denominado Solar das Castanheiras, localizado na Rua Aimoré, Bairro Pedrinhas, em Porto Velho e praticar agressões, ameaças e destruição. O crime foi cometido contra a porteira do prédio, sua ex-mulher e o atual namorado dela.

De acordo com as informações obtidas, o homem chegou na portaria do condomínio e, em visível estado de embriaguez ameaçou a funcionária para que abrisse o portão, pois estava armado com uma pistola ponto 40 e caso contrário ela veria o que iria lhe acontecer. Com receio, a porteira liberou o acesso para o suspeito. O homem de imediato foi até o 1° andar e, ao chegar no apartamento de sua ex- mulher, a jornalista Sílvia S. S.R, 47 anos, filha do ex-senador Odacir Soares, ele arrombou a porta principal, e saiu danificando as outras portas dos quartos e banheiro, à procura do atual namorado de Sílvia, que seria o locutor de rádio, Maxlincol O. R, que inclusive completa 30 anos nesta segunda-feira. Sílvia tentou intervir e logo foi agredida pelo suspeito.

O filho de Sílvia, um adolescente, também tentou intervir, e foi ameaçado por Paulo. Em seguida, o suspeito se apossou dos celulares da jornalista e do locutor e saiu do apartamento. Já na garagem do prédio, o agressor destruiu a motocicleta Yamaha YBR do locutor e o veículo modelo HB20 pertencente a jornalista. Quando ele se preparava para ir embora, a Polícia Militar chegou e lhe abordou. O suspeito estava em um automóvel modelo Sonata. Na revista pessoal, os policiais encontraram os dois celulares, ora subtraídos das vítimas. Porém, nenhum armamento foi achado com Paulo.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na Central de Flagrantes. Sílvia relatou ainda que conviveu com Paulo por cerca de oito anos, mas aproximadamente há um ano estava separada dele, que não aceita o fim do relacionamento.

Fonte: Alerta Rondônia