Acidente entre carretas deixa mulher ferida

O acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira, 31 no Km 78 da BR-364, envolvia uma carreta baú carregada de carnes e uma segunda carreta que transportava soja. Uma mulher de 28 anos ficou ferida.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o Sr. Neivair, 43 anos, um dos motoristas envolvidos no acidente que contou na sua versão como teria acontecido o sinistro.

Segundo Neivair, o motorista da carreta carregada de soja teria vindo ao seu encontro pela contra mão, sentido Porto Velho, ao ver que iria bater de frente, Neivair teria tentado desviar mas a batida foi inevitável.

A carreta conduzida por Neivair teve a lateral da carroceria destruída, o outro veículo capotou e a acabou caindo em um buraco ás margens da pista.

A esposa de Neivair, identificada como Cíntia, de 28 anos, ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Regional inicialmente por uma ambulância do distrito de São Lourenço, sendo transferida ainda no trajeto para uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Vilhena. Ela reclamava de dores no corpo e na cabeça.

O motorista da carreta de soja se negou a receber cuidados médicos e aparentava uma pequena escoriação na região das costas.

Ainda segundo nosso entrevistado, que conduzia a carreta do tipo baú, ele teria carregado a carreta em São Miguel do Guaporé e seguia pela BR-364 sentido Vilhena, o destino final da carga seria Osasco-SP.

Neivair é residente de Vilhena e não se feriu. A pista ficou interditada e houve lentidão no trânsito.

Fonte: Extra de Rondônia