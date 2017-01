Assassinato de promotor de eventos ainda é mistério para polícia

A Polícia Civil de Vilhena continua investigando a morte do promotor de eventos Jefferson José Vieira, de 26 anos.

O crime ocorreu no dia 26 de janeiro, por volta das 20h30, na Rua W no bairro BNH, em frente à casa da vítima.

De acordo com amigos, Jefferson, mais conhecido por “Mamut” e promotor de eventos na região, aparentemente não tinha inimigos, pelo contrário, era um cara do bem. “Trabalhei com ele e nunca vi usando nenhum tipo de droga, não fumava e não bebia”, disse um colega.

A polícia tem uma linha de investigação, mas para não atrapalhar, não divulgará nada por enquanto.

Porém, se alguém souber de qualquer fato que leve a polícia a elucidar o crime, pode procurar qualquer delegacia. O nome será mantido em absoluto sigilo.

