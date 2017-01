Associação de deficientes físicos ganha carro da prefeitura

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), juntamente com o vice, Darci Cerutti (DEM) e a secretária de ação social, Nair Cerutti, se reuniram na tarde desta terça-feira, 31, para a entrega oficial de um veículo adquirido para a Associação dos Deficientes Físicos de Vilhena (ASDEFIV).

O encontro aconteceu na sede da associação, a qual funciona próximo à escola Zilda da Frota Uchoa.

O presidente da entidade Waldemir Roberto de Souza explicou que o veículo irá contribuir em muito com o trabalho desenvolvido pela ASDEFIV. “Principalmente no atendimento individual de cada membro da instituição, além do cadastramento de novos participantes. Até agora fazemos isso com veículos próprios”, explicou o presidente da entidade, ao lado do vice, Jesus Cristiano de Paula.

A prefeita parabenizou o grupo pela conquista e relatou sua preocupação com munícipes que têm dificuldade de locomoção. “A cidade não se desenvolveu neste sentido e cabe ao município a responsabilidade de proporcionar melhorias a estas pessoas, que também têm o direito de se locomoverem com toda segurança”, comentou Rosani Donadon.

A chefe do poder executivo vilhenense enfatizou que o veículo marca Toyota, modelo Etios, fora comprado pela gestão anterior. “E coube a nós a honra de entregá-lo a essa entidade que presta um grande serviço à sociedade”, destacou.

O termo de cedência que autoriza a ASDEFIV utilizar o veículo fora assinado pela prefeita durante o encontro. “Vamos concluir a adaptação do automóvel para iniciar sua utilização”, arrematou o presidente da associação.

Texto e foto: Assessoria