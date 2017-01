CONE SUL: construção de pontes na RO 399 terá um custo de 2,5 milhões

As antigas pontes de madeiras nos rios Santa Cruz e Araras serão construídas em concreto ao custo de R$ 2,5 milhões.

As ordens de serviços foram assinadas nessa segunda-feira (30) em solenidade na Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste.

As pontes estão localizadas na RO-399 entre Pimenteiras do Oeste e Cerejeiras, no Sul de Rondônia.

“As novas pontes oferecerão mais segurança e agilidade ao trânsito favorecendo o escoamento do setor produtivo e o acesso a esse santuário ecológico”, declarou o governador Confúcio Moura, referindo-se ao potencial turístico da região banhada pelo rio Guaporé, que faz fronteira com a Bolívia.

No rio Araras, a ponte terá um vão de 30 metros e está sob a responsabilidade da empresa Lufen Construções Limitada, vencedora do processo licitatório no valor de pouco mais de R$ 1 milhão. A outra ponte, de 45 metros no rio Santa Cruz, terá o custo de R$ 1.495.488,97 na edificação pela Cadrasa Construtora Limitada.

“As duas pontes serão em concreto, com pistas duplas e suficientes para suportar o tráfego pesado de carretas de soja”, detalhou o diretor-geral do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva.

Na solenidade, que contou com a participação de prefeitos e vereadores da região, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho, o vice-governador Daniel Pereira destacou a importância das obras. “Esta ação do governo estadual é mais um mecanismo de desenvolvimento para a região”, disse Pereira, ao lembrar de uma ‘pinguela’ que utilizava na travessia do rio Araras quando ele era adolescente.

Na ocasião, o governador Confúcio Moura anunciou que a partir do mês de abril as obras de asfaltamento do último trecho da rodovia, já nas proximidades de Pimenteiras, deverão ser iniciadas.

Fonte: Assessoria