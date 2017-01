Espaço Animal reinaugura nova loja na Avenida Paraná

A empresa, que tem vários pontos de atendimento na cidade, realojou sua sede na região da Nova Vilhena, com um prédio mais amplo e trazendo muitas novidades.

A loja, que está sendo reinagurada neste início de semana, fica a pouco mais de cem metros do endereço antigo, e dispõe de toda a estrutura necessária para prestar atendimento de alta qualidade aos clientes. Essa empresa é dirigida pelo casal Rodrigo de Paula Gomes e Francine Maria Bellizari.

No novo ponto, a Espaço Animal oferece aos clientes uma loja ampla de diversificada, com todas as linhas de produtos pet, além de mercadorias para animais de criação e jardinagem.

A nova sede da empresa na Avenida Paraná também conta com departamento para Aquarismo ofertando tudo o que é necessário para os adeptos desta prática.

Outra novidade é o ingresso da loja na moda country, com vestuário, botas e cintos para atender a clientela.

Além do comércio de produtos, a Espaço Animal também disponibiliza atendimento veterinário, com clínicas em todas as unidades, equipamentos para diagnóstico e estrutura para internação quando é necessário acompanhamento mais intensivo.

Em cada uma das unidades existe um veterinário de plantão permanente ao longo do horário de atendimento.

A nova sede da Espaço Animal na região da Nova Vilhena fica na Avenida Paraná, número 1.855, com o telefone 3322 – 9258.

A empresa também tem loja no centro da cidade (Avenida Capitão Castro 3.567 – Telefone 3321 – 1302), no Jardim Eldorado (Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 621 – Telefone 3322 – 8592) e em breve inaugura filial no Cristo Rei (Avenida Melvin Jones, 1.108 – onde funcionava a Farmácia Dinâmica).

Autor e fotos: Extra de Rondônia