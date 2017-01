Luizinho participa de lançamento de projeto Asfalto Novo no Cone Sul

O deputado Luizinho Goebel (PV) participou na manhã de segunda-feira (30) do lançamento do projeto Asfalto Novo, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER). O evento ocorreu no trevo que liga Colorado do Oeste a Cerejeiras e Cabixi.

Ele destacou a importância da manutenção das rodovias para garantir o desenvolvimento do Estado. “Onde tem boas estradas há progresso, há desenvolvimento e produção”, disse.

O deputado havia solicitado empenho do DER na recuperação das rodovias do Cone Sul do Estado, principalmente da RO 370, que liga Colorado do Oeste a Cabixi. E será justamente por essa rodovia que o DER irá iniciar o projeto de micro revestimento da malha asfáltica.

De acordo com técnicos do DER o processo de micro pavimento dá uma sobrevida de seis a oitos anos para a pavimentação existente.

Luizinho lembrou que o Cone Sul do Estado é uma região produtora e vários projetos de desenvolvimento tiveram seus lançamentos nos municípios da região, como foi o caso de piscicultura, limpeza urbana, horas máquinas para o produtor rural, recapeamento asfáltico, pro-leite, entre outros. “O Cone Sul é a nossa bandeira que continuaremos defendendo, assim como demais municípios de Rondônia”, encerrou.

Autor e foto: Assessoria