Maurão acompanha lançamento do projeto asfalto novo no Cone Sul

O Presidente da Assembleia Legislativa e deputado Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou na manhã desta segunda-feira (30) na RO-370 no acesso ao município de Cabixi, o lançamento do projeto “Asfalto Novo”, lançado pelo governo do estado, que visa a recuperação das Rodovias do estado. O lançamento contou com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB), do Diretor Geral do DER/ Ezequiel Neiva.

A ação do DER trata-se de “Micro revestimento nas rodovias estaduais”, a primeira que visa à restauração de 100% das rodovias estaduais pavimentadas até o final de 2018 será na RO-370, no acesso ao município de Cabixi, Sul de Rondônia. O evento aconteceu no trevo de acesso a Cabixi e Corumbiara. Uma revolução na recuperação das rodovias estaduais.

O Deputado Maurão de Carvalho falou da importância dessa ação do governo do estado para as Rodovias. “Sabemos que o Homem do Campo precisa de boas estradas para o escoamento da produção, por essas rodovias transitam ainda alunos, rondonienses de uma cidade pra outra, ambulâncias que salvam vidas e sitiantes que vão até a cidade para compras, por isso essas estradas de responsabilidade do estado, devem estar em boas condições de ir e vir”. Fortaleceu o parlamentar.

De acordo com o diretor do DER, o Projeto Asfalto Novo será executado em três vertentes: com a restauração com micro revestimento asfáltico; restauração com asfalto usinado quando a necessidade de refazer a base; e com projetos de pavimentação de rodovia”, explicou Ezequiel Neiva, ressaltando que nos últimos anos o governo de Rondônia tem investido maciçamente na pavimentação de rodovias, mas os asfaltos antigos estão desgastados, precisando de urgente recuperação.

Nessa aplicação do micro revestimento, o governo de Rondônia fez a aquisição de “duas carretas”, com estrutura completa para a fabricação do material asfáltico. A aplicação é realizada pelas próprias carretas, com maquinário e servidores próprios do DER. O micro revestimento pode ser utilizado como selamento, impermeabilização, rejuvenescimento e conservação dos pavimentos. Assim o DER terá capacidade de fazer ao menos seis quilômetros de micro revestimento asfáltico por dia, desde que a via esteja já em condições de receber os equipamentos.

Autor e foto: Assessoria