Miss Rondônia recebe convite da “Vai-Vai” para desfilar em carnaval paulistano

A Miss Rondônia 2016, Mariana Theol, será uma das oito mulheres negras a desfilar em um carro especial da escola de Samba Vai-Vai no próximo dia 17 de fevereiro, em São Paulo.

A notícia foi divulgada na tarde desta terça-feira, 31, na página do Miss Brasil BE Emotion na rede social Facebook.

A miss que é de Porto Velho, falou ao Extra de Rondônia e destacou estar lisonjeada pelo convite.

Ao todo, cinco misses devem participar do desfile incluindo a Miss Brasil, Raissa Santana, são elas: Miss São Paulo, Sabrina de Paiva; Miss Espírito Santo, Beatriz Nalli; e Miss Maranhão, Deise D´anne.

As beldades percorrerão a avenida no carro alegórico abre alas ao som do enredo “No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu… Menininha, mãe da Bahia – Ialorixá do Brasil”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Pessoal