Raupp exonera assessor envolvido em violência doméstica

O senador Valdir Raupp exonerou hoje do seu gabinete em Brasília, Paulo Rodrigo Ferreira Paiva que se envolveu em violência doméstica, em Porto Velho, no domingo dia 29.

Paulo ocupava o cargo de Ajudante Parlamentar Intermediário e a sua exoneração será publicada no Boletim do Servidor do Senado Federal, edição de hoje, 31.

Para o senador, a exoneração foi necessária por não compactuar com agressões físicas a qualquer pessoa e, principalmente contra as mulheres.

Tão logo tomei conhecimento do episódio, enviei ofício a Diretoria de Recursos Humanos do Senado, exonerando o servidor do gabinete, informou o senador.

A orientação dada aos servidores do meu gabinete, em Brasília e no estado é para agirem com conduta ética e respeito às pessoas, disse o senador Valdir Raupp.

Fonte: News Rondônia