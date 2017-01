Secretário faz balanço do primeiro mês e afirma: “Quem trabalha na Saúde tem que gostar de gente”

O secretário municipal de saúde de Vilhena, Marco Aurélio Vasquez, afirmou em entrevista na manhã desta terça-feira, 31, ao programa “Bom dia, Vilhena!”, da Radio Meridional FM, que para trabalhar na saúde o servidor tem que ter amor à profissão e gostar de gente.

O gestor da pasta também fez um breve relato das ações realizadas no primeiro mês à frente da saúde pública de Vilhena.

Vasques elencou a questão da honradez quanto à folha salarial. “Veja bem, foram duas folhas quitadas em um mês, fato inédito na administração municipal vilhenense. Começamos a devolver a dignidade ao servidor, embora muita gente diga que salário em dia é obrigação, o pagamento em dia não acontecia a cerca de um ano”, comentou.

O secretário ressaltou que após o pagamento dos salários realizado é hora de cobrar do servidor qualidade no atendimento, já que era o maior motivo de descontentamento e foi sanado.

“Não se pode cobrar do servidor um sorriso estampado no rosto e alegria em trabalhar quando o que é seu de direito não é cumprido. Agora esse problema está resolvido e vamos cobrar um atendimento de qualidade”, disse Vasquez.

Como em entrevistas anteriores, o secretário voltou a falar do prazo para a população sentir os efeitos da mudança no atendimento da saúde em Vilhena. Para as cirurgias eletivas, Vasquez disse que em 90 dias as de até media complexidade estarão sendo realizadas aqui.

Com relação à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o gestor disse que os passos necessários estão sendo dados e que nos próximos seis meses, antes de inaugurá-la, o município tratará da reestruturação do Hospital Regional com investimento em novos equipamentos e a extinção do pronto socorro do HR, passando essa competência única e exclusivamente para a UPA.

Outra novidade anunciada por ele foi à nova escala de trabalho dos médicos no Hospital Regional a partir de amanhã, 1º de fevereiro. Serão quatro médicos no período diurno e três no período noturno, melhorando de imediato a qualidade do serviço oferecido ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

