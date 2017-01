SEMUS abre processo seletivo para contratação de médicos em Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Vilhena abriu na manhã desta terça-feira, 31, o edital de processo seletivo para contratar 52 médicos pelo prazo determinado de até um ano, no regime jurídico-administrativo.

As áreas ofertadas no edital serão de: anestesiologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, cirurgia geral, neurologia, pediatria, obstetrícia, ginecologia/cirurgia ginecológica, radiologia, medicina intensiva e clínica geral.

De acordo com o presidente da comissão, Ivanilde Barbosa, a contratação será realizada para suprir a necessidade de médicos para atender a população vilhenense. “Devida à necessidade de urgência foi preciso fazer este processo seletivo para atender a demandada saúde publica de Vilhena”, ressaltou.

Para se inscrever no edital, o candidato deverá acessar o portal http://www.vilhena.ro.gov.br, onde consta link de concursos, a ficha de inscrição, e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

A inscrição estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 00h00min horas do 1º de fevereiro do dia de inscrição até às 23h59 do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Anexo II – Cronograma Previsto, considerando-se o horário oficial de Rondônia. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição, que servirá como prova em caso de recurso.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa