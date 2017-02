Acusado de atear fogo na esposa é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), Admilson Augusto de Oliveira, um funcionário público de 56 anos acusado de atear fogo na mulher, Cristiane Q. de 39 anos, em novembro de 2016. O homem estava foragido desde o ocorrido e foi encontrado em seu trabalho.

Segundo a delegada encarregada do caso, Caroline Castro de Lima, a investigação quanto ao paradeiro do agressor começou no mesmo dia do crime, quando a delegacia recebeu a denúncia sobre uma tentativa de homicídio em que o marido teria ateado fogo na esposa. “Quando começamos a procurar por ele em sua casa, soubemos que ele não estava mais morando na Zona Sul, mas sim pela Zona Leste, com uma filha que não sabemos quem é ou onde morava exatamente, já que estas informações só vinham através de denúncias de terceiros”, afirma a delegada.

De acordo com Caroline, após a procura pela residência, os policiais foram atrás do homem no trabalho, porém descobriram que ele havia apresentado um atestado médico. “Fomos ao trabalho dele, onde afirmaram que ele estava apresentando atestado com licença médica, que expirou em 31 de dezembro, aí ele passou o mês de janeiro todinho levando falta”, conta.

Nesta quarta, quando a polícia foi verificar a situação do suspeito no órgão em que trabalhava, o encontraram sentado esperando sua vez para apresentar outro atestado ou uma justificativa para as faltas. Ele então foi abordado pelos agentes e encaminhado à delegacia.

Ao ser questionado sobre o ocorrido pela polícia, Admilson afirmou que ambos estavam bebendo álcool puro, misturado com outras substâncias, quando a mulher derramou o álcool em si e foi acender um cigarro, fazendo com que ocorresse o incidente e que não teria socorrido a vítima por medo de a família dela pensar que aquilo havia sido culpa dele, por isso então fugiu.

ENTENDA O CASO



A Delegacia da Mulher recebeu uma denúncia no dia 11 de novembro de 2016 sobre um casal em que o marido de 56 anos teria ateado fogo em sua mulher enquanto eles bebiam.

Segundo a polícia, a vítima afirmou que o marido havia recebido o salário e ela pegou parte do dinheiro para ir ao salão. Ao voltar para casa, encontrou o suspeito com raiva. Ambos então começaram a beber e usar entorpecentes juntos, até que em um momento de desentendimento do casal, ele saiu de bicicleta e retornou com um galão com gasolina, jogou o líquido na mulher e em seguida ateou fogo.

A vítima foi socorrida pelo irmão e encaminhada ao hospital, onde passou o mês seguinte internada com queimaduras de segundo e terceiro graus.

Fonte: Rondôniagora