Dois incêndios são registrados na tarde desta quarta

O primeiro caso aconteceu na Rua 8202, Bairro Barão do Melgaço 2. Os bombeiros foram acionados após uma fumaça ser vista saindo de dentro de uma residência abandonada.

No local foi constatado que a causa do incêndio teria sido um colchão que provavelmente foi intencionalmente incendiado.

Já na saída do local o combatentes receberam outro chamado, que dava conta de que um novo incêndio estaria acontecendo na Avenida Rondônia, em um conjunto de casas.

Neste segundo local o Corpo de Bombeiros de Vilhena encontrou o mesmo cenário, um colchão inflamado que seria a ignição do incêndio.

A equipe do Extra de Rondônia esteve no local, e conversando com uma moradora, esta nos contou que o local é usado como ponto de uso de drogas.

Enquanto a reportagem ainda estava no local, um rapaz se aproximou e deu um alerta aos repórteres, “é melhor sair daí por que a coisa por aqui é bem tensa”, disse o jovem sem tom de ameaça e em seguida saiu do local tomando rumo ignorado.

Em ambas as ocorrências os incêndios foram controlados rapidamente, evitando maiores danos.

Fonte: Extra de Rondônia