Em Pimenteiras, prefeito determina atendimento de saúde para comunidade da zona rural

O prefeito de Pimenteiras, Olvindo Dondé, popular “Vino”, com a vice prefeita Valéria Garcia, se reuniu com servidores da saúde e determinou que a secretaria de saúde realiza atendimento médico regularmente na zona rural do município.

A primeira visita dos profissionais da saúde foi no dia 26/01/2017, quando uma equipe da unidade básica de saúde se deslocou até a Fazenda São Joaquim, distante cerca de 240 Km da cidade, para contemplar as famílias com atendimento médico especializado naquela localidade.

Na ocasião, foram disponibilizados médico clínico geral, enfermeira padrão, psicóloga, fisioterapeuta e a participação da secretaria de assistência social e educação.

Foram realizadas 36 consultas médica, 40 testes rápido, 116 vacinas (antitetânica, febre amarela e outras, sendo atendida cerca de 60 pessoas).

Ainda, por determinação do prefeito, ao final deste mês de fevereiro a comunidade terá o retorno da equipe de saúde para reforço de vacina.

“Esse projeto continuará por todo meu mandato”, destacou Vino.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Elisan Gomes