Empresário recorre à prefeitura para intermediar obra de asfalto no parque industrial

Na manhã desta segunda-feira, 30, o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) participou de uma reunião com o sócio-fundador da empresa Rical, Walter Rack, para discutir a ampliação da empresa em Vilhena.

A reunião foi realizada no gabinete do secretário de Planejamento, Valdiney Campos, e contou com a participação do secretário de Indústria e Comércio, Faiçal Akkari.

Walter informou que atualmente emprega 360 pessoas na indústria e que a intenção é ampliar a atuação em Vilhena com mais 70 vagas.

“Vamos ampliar nossa atuação e para isso será feito um investimento R$ 5 milhões em equipamentos. Mas ainda não começamos a construção do prédio, pois precisamos que seja feita a pavimentação no parque industrial de Vilhena prometida pelo DER há dois anos e até o momento não saiu do papel em função de entraves administrativos da gestão municipal anterior”, disse Waldir.

Por sua vez, Darci Cerutti se comprometeu a intermediar e conversar com a direção do DER para saber mais informações sobre a obra que irá beneficiar várias indústrias do município.

“É de suma importância que essa parceria seja feita entre o governo do Estado e o município para que a pavimentação seja executada e as empresas possam ser beneficiadas. É compromisso da prefeita Rosani Donadon fomentar a instalação e ampliação de empresas para a geração de empregos e renda em Vilhena”, finalizou o vice-prefeito.

Texto e fotos: Assessoria