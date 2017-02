Motorista perde controle e tomba caminhonete carregada com novilhas

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1, por volta das 14h35, na BR-435, entre Colorado e Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Vanderson Lino que estava de carona na caminhonete boiadeira, disse que o condutor Voneti Peixote, perdeu o controle de direção e acabou tombando no meio da pista.

Os animais que estava na carroceria não sofreram danos. Já o motorista foi levado para o hospital municipal com ferimentos. O carona sofreu escoriações, mas não foi preciso ser levado ao hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia