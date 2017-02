Nova Mesa Diretora da Assembleia empossada nesta quarta

Foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º), no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa, Sessão Especial de posse da Mesa Diretora eleita em novembro de 2015 para o 2º Biênio (2017/2019) da 9ª Legislatura.

Já empossado como presidente, o deputado Maurão de Carvalho (PMDB) iniciou seus agradecimentos aos servidores e técnicos do Poder Legislativo que o ajudaram nos dois primeiros anos do mandato e agora com o novo compromisso no segundo mandato, buscando sempre a harmonia entre os poderes, o entendimento e o diálogo.

Maurão também agradeceu individualmente aos deputados que confiaram em sua administração para mais um mandato e o apoio na aprovação dos projetos de interesse geral e da casa. Destacou em seu pronunciamento a deputada Lúcia Tereza, que faleceu no final de 2016, “deixando uma grande lacuna no coração de todos”.

Além do presidente Maurão, assinaram o Termo de Posse o 1º vice-presidente deputado Edson Martins (PMDB), o 2º vice-presidente, Laerte Gomes (PSDB), o deputado José Lebrão (PMDB) como 1º secretário, o deputado Dr. Neidson (PMN) como 3º secretário.

A deputada Rosângela Donadon (PMDB) não tomou posse por estar em viagem fora do Estado de Rondônia e foi declarado vago o cargo de 2º secretário, devido à renúncia da deputada Glaucione Rodrigues (PMDB) para assumir o cargo de prefeita da cidade de Cacoal. A eleição para este cargo será realizada na 1ª Sessão Ordinária em 15 de fevereiro.

O deputado Laerte Gomes (PSDB), o novo 2º vice-presidente, falou em nome de todos os deputados. Laerte ressaltou o grande poder do presidente Maurão em unir os poderes através do diálogo e da negociação, representando a Casa com dignidade.

O deputado Laerte homenageou a ex-deputada Lúcia Tereza, lamentando seu falecimento sendo uma grande perda para a Assembleia e para a região de Espigão do Oeste. “Uma pessoa que nunca pediu algo para ela, mas para os menos favorecidos e pediu que o deputado Anderson Pereira (PV) tem uma grande missão ao substituí-la”.

Deu boas-vindas aos dois novos deputados, Geraldo da Rondônia (PHS) e Anderson do Singeperon, desejando sucessos aos novos membros. Pediu que o diálogo continue, pois as divergências existem, ”mas o bem comum deve sempre ser nosso pensamento primordial”.

O vice-governador Daniel Pereira (PSB) saudou os novos deputados e prestou homenagem especial a ex-deputada Lúcia Tereza. Daniel destacou o trabalho dos parlamentares, ressaltando os deputados Lebrão e Maurão que estão conseguindo a integração Rondônia-Bolívia, tendo em vista que será realidade o asfaltamento de Costa Marques ao Estado do Beni, no país vizinho.

“Este trabalho irá proporcionar a exportação de inúmeros produtos de Rondônia e a entrada de produtos bolivianos, de forma mais barata e menos burocrática”, afirmou o vice-governador.

Daniel Pereira pediu para que o trabalho em conjunto entre o Executivo e a Assembleia continue de forma positiva para elevar ainda mais o Estado, com ações para a Educação, saúde e na promoção da Rondônia Rural Show, pois “ainda somos um dos únicos Estados em que a crise não afetou seriamente e precisamos continuar com o crescimento econômico, em especial a força que vem da agropecuária”.

Autor e foto: Assessoria