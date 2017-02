Prefeita e secretária visitam escolas e falam com professores sobre início do ano letivo

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), juntamente com a secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, estiveram presentes na recepção dos servidores da rede municipal, nesta quarta-feira, 01.

As representantes do poder executivo visitaram 12 escolas, momento em que transmitiram uma palavra de incentivo e relataram sobre a situação da educação do município.

A prefeita Rosani Donadon se colocou à disposição para estar atuando em favor dos professores, solicitando uma parceria para fazer a diferença no ensino vilhenense. “Vamos fazer a diferença na educação de Vilhena. Vamos estar sempre perto das pessoas e abertos para ouvir. Estamos em uma missão para melhorar a qualidade do ensino em Vilhena”, explicou a prefeita.

Raquel Donadon disse que o município está realizando o planejamento para que a educação volte a ser referência em educação. “Estamos atualizando os salários atrasados, buscando pagar sempre dentro do mês”, falou a representante da pasta.

Outro ponto abordado pela secretária de educação foi o trabalho desenvolvido pelos professores que, para ela, estimula os alunos a gostar do local em que estudam. “A valorização dos profissionais reflete no ensino aos alunos, fazendo que os estudantes gostem e se sentem familiarizados com o meio escolar”, explicou.

Rosani Donadon finalizou dizendo que uma cidade sem criminalidade é uma cidade que investe na educação de qualidade, com profissionais que acolhem alunos com respeito e carinho.

