SAAE e secretarias realizam limpeza em escolas municipais de Vilhena

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou limpezas nas escolas públicas municipais de Vilhena na manhã desta quarta-feira, 1.

O diretor adjunto do SAAE, Givaldo Rios, secretário adjunto da SEMMA, Leandro Simões e médica veterinária Fabiane Tietz da Costa e da secretária adjunta da SEMED, Cláudia de Lazzari, acompanharam os trabalhos in loco para sanar o problema de infestação de pombos que se arrasta desde a gestão passada.

As escolas municipais Ivete Brustolim, Abílio Juliano Nicolielo Neto e Professora Aparecida da Silva que enfrentavam sérios problemas com infestações de pombos foram contempladas com a limpeza.

Givaldo Rios disse que assim que recebeu um ofício e tomou conhecimento da situação das escolas deslocou um caminhão com equipe do SAAE para auxiliar nos trabalhos de limpeza, visando o bem-estar dos alunos que começarão o ano letivo a partir da segunda-feira, 6. “O SAAE sempre estará à disposição das outras secretarias a fim de ajudá-las, visando sempre o bem-estar da população”, ressaltou.

A médica veterinária Fabiane disse que ao decorrer do ano estará adotando outras medidas permanentes para que este problema não persista, tal como a orientação ambiental nas escolas.

Autor e fotos: Assessoria