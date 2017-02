BRINCADEIRA TERMINA EM MORTE: vídeo mostra jovem sendo empurrado de ponte por amiga, em RO

Os bombeiros localizaram o corpo de Daniel Faustino Pinto Filho, de 18 anos, no Rio das Garças durante buscas realizadas nesta quinta-feira (2). O jovem foi empurrado por uma amiga de cima da ponte “caída”, região rural de Itapuã do Oeste, na última quarta-feira.

A Polícia Militar (PM) foi acionada bem como a Perícia Técnica e o rabecão do IML para fazerem os trabalhos de praxe. A perícia não encontrou nenhuma lesão que tivesse provocado a morte do jovem e acredita que ele só morreu por que não sabia nadar.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames enquanto os policiais se deslocaram para a casa de Gracilene de Oliveira da Silva, de 21 anos. A jovem empurrou a vítima de cima da ponte.

A mulher foi localizada e contou com detalhes que estava na companhia de vários amigos fazendo o uso de bebidas alcoólicas e que a vítima estava sob efeito de álcool e em dado momento começaram a fazer brincadeiras dizendo que iriam pular da ponte. Foi nessa hora que a vítima ficou na beira da ponte e Gracilene a empurrou. Daniel caiu nas águas desaparecendo. Segundo a família, ele não sabia nadar.

https://

Fonte: Pimentavirtual