Prefeito de Pimenteiras anuncia multa “pesada” para quem não manter propriedade limpa

Em visita a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, Olvindo Dondê pediu auxílio do site no sentido a convocar os proprietários de imóveis na cidade para que providenciem a limpeza de seus imóveis com urgência.

O apelo se deve a necessidade de enfrentar de forma incisiva a proliferação de pragas perigosas para a população, caso dos focos de mosquitos Aedes Aegypti e do Caramujo Africano.

Mas a ação do prefeito de Pimenteiras do Oeste não ficará apenas no pedido: na próxima semana será encaminhado ao Poder Legislativo projeto de Lei criando multa pesada a quem não manter limpa sua propriedade na área urbana.

O aviso de Olvindo através da imprensa se faz necessário, posto que há muitos proprietários de casas ou terrenos na cidade que residem em outros municípios. “Nossa cidade é utilizada como local de descanso e lazer por parte muita gente do Cone Sul e de outros pontos do Estado, por isso precisamos fazer com que esta mensagem chegue até essas pessoas o quanto antes”, disse o prefeito.

Mas é preciso que os donos de imóveis que se encontram em situação precária tomem logo providências, pois na próxima semana será apresentado ao Poder Legislativo projeto criando multa para quem não manter sua propriedade em ordem. “Será um valor significativo, a ser inserido na conta do IPTU”, explicou Olvindo. Além disso, a prefeitura fará a limpeza de áreas em estádio crítico, mas cobrará pelo serviço.

O prefeito encerrou afirmando que espera contar com a compreensão de todos, assim como não quer penalizar o contribuinte, “porém é preciso visar o bem comum, e o combate à dengue e outras doenças é prioritário neste momento”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia