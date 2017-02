Veículos colidem em cruzamento sinalizado

Acidente envolvendo um carro Fiat Palio e uma caminhonete S-10 ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 2, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem Extra de Rondônia, o condutor do Palio seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Celso Masutti, colidiu com a caminhonete que trafegava sentido Porto Velho.

No impacto, a caminhonete rodou na pista e ficou com a frente sentido Cuiabá. Pedaços do palio ficaram espalhados pelo chão. Após a colisão o motorista do Palio mesmo com a frente praticamente destruída deixou o local do acidente antes da chegada da polícia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia