Através do DER, governo estadual assume administração do aeroporto de Vilhena

O diretor-geral do órgão, Ezequiel Neiva, esteve na tarde desta sexta-feira 03 nas dependências do Aeroporto Brigadeiro Camarão para vistoriar as instalações e garantiu que a transferência de gestão do Município ao Estado acontece ainda este mês.

O fato já havia sido antecipado com exclusividade pelo Extra de Rondônia, em entrevista feita com o vice-prefeito Darci Cerutti.

Segundo Ezequiel, o aeródromo de Vilhena é o terceiro do Estado a ser administrado pelo governo, juntando-se aos aeroportos de Cacoal e Ji-Paraná.

A gestão será, no primeiro momento, executada através da contratação de empresa terceirizada, mas a meta do Estado é realizar concurso público para contratar servidores para as funções ainda na gestão de Confúcio Moura.

Os servidores municipais que trabalham no aeroporto local serão realojados em outros departamentos da prefeitura, mas os bombeiros aeronáuticos formados pela Força Aérea Brasileira que trabalham contratados sob regime da CLT permanecem em suas funções.

O governo deve investir em reforma estrutural no terminal aéreo, realizando reparos e melhorando as condições de conforto no hall principal do aeroporto. Também está prevista a realização de serviços de manutenção da pista de pouso.

Quanto aos comerciantes que tem quiosques no local o governo pretende negociar as condições para que os permissionários possam permanecer com seus pontos em funcionamento.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia