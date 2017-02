Autoridades divulgam resultado e traçam estratégias de combate ao Aedes Aegyti

Na próxima segunda-feira, 6, a Secretária Municipal de Saúde vai realizar uma reunião para discutir sobre estratégias de ação para a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus em Vilhena.

A reunião será realizada no auditório do Hospital Regional, a partir das 8h, e tem como público alvo entidades públicas e privadas do município, além dos meios de comunicação.

O secretário municipal de saúde de Vilhena, Marco Aurélio Vasquez, explicou que na reunião serão debatidos assuntos referentes ao Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa). “A secretaria deseja junto a esses órgãos traçar estratégias de ação para a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus”, informou Vasques.

O secretário ressaltou a importância do envolvimento das entidades convidadas para que o município consiga, no menor espaço de tempo possível ,diminuir a incidência destes casos em Vilhena.

“Contamos com a presença de todos para fazermos esse enfrentamento urgente e evitarmos uma epidemia num futuro próximo, trazendo assim menos transtornos ao sistema público de saúde, já que é de conhecimento de todos que essas doenças em seu quadro mais agudo pode inclusive levar o paciente a óbito”, finalizou Vasquez.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa