Casa é alvo de tiros no Cristo Rei

Por volta das 23h20, desta quinta-feira, 2, a Polícia Militar (PM), foi acionada a comparecer na Avenida 731, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde a vítima relatou que alguém havia efetuado tiros em direção a sua casa.

De acordo com o proprietário estava no interior do imóvel, quando ouviu disparos de arma de fogo. Logo após, saiu para ver o que tinha acontecido e viu que o portão estava perfurado.

O caso foi registrado para investigação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração