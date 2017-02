Casal fica ferido após colisão entre duas motos

Por volta das 10h15 desta sexta-feira, 03, no cruzamento entre a Avenida 1711 com Rua Paineira no Bairro Jardim Primavera, duas motos colidiram deixando um casal ferido.

Segundo um dos envolvidos, o casal estaria trafegando pela 1711, sentido BR-364, em uma motocicleta Honda CG Fan, 150, enquanto ele seguia pela Rua Paineira conduzindo uma motocicleta também Honda CG Fan, 150.

O motociclista ao atravessar a avenida, acabou sendo atingido pela moto em que vinha o casal. O jovem contou à reportagem do Extra de Rondônia que as vítimas chegaram a se arrastar por cerca de 10 metros pelo chão.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas ao Hospital Regional de Vilhena. Ambos apresentavam escoriações pelo corpo.

Fonte: Extra de Rondônia