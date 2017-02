Em reunião com vereadores, médicos denunciam desmandos no HR gerados na era Rover

Na manha desta sexta-feira, 03, um grupo de vereadores de Vilhena participou de uma reunião com o secretario de saúde do município, Marco Aurélio Vasques, equipe técnica e diretoria do Hospital Regional.

O intuito era que os parlamentares tomem conhecimento “in loco” da situação em que se encontra a unidade hospitalar.

O presidente da casa de leis, Adilson Wiebbling, colocou a câmara à disposição da saúde nos assuntos pertinentes à melhoria do sistema.

Vasquez agradeceu o esforço recente dos parlamentares em aprovar assuntos que deram celeridade à pasta, entre eles o projeto de remanejamento que possibilitou o pagamento dos salários de dezembro.

Entre os médicos que fizeram uso da palavra, Romualdo Kelm reclamou da falta de estímulo dos profissionais lotados no hospital e lembrou a necessidade de resgate desse sentimento.

O cirurgião foi mais além e chegou a denunciar que o que mais trava a instituição é a falta de insumos e o desvio de materiais na gestão do ex-prefeito Zé Rover.

Romualdo citou casos graves: “É de conhecimento de todos aqui que já houve casos de um colega de profissão colocar debaixo do braço um respirador artificial, levar embora e nunca mais termos notícia do aparelho. Acontecem casos de desvios de medicamentos da farmácia do Regional. O nosso bisturi elétrico, que custa cerca de R$ 30 mil, queimou por falta de atenção. O servidor ligou o equipamento na voltagem errada. São coisas como essa que não podem acontecer. Todos nós, aqui, amamos o que fazemos, mas se essas situações não forem combatidas. Não há secretario ou prefeito que resolva o problema”, disse o médico.

Carlos Mamed, que também é medico cirurgião, lamentou a quantidade de encaminhamentos que são feitos para cidades vizinhas pelo fato de que o hospital, às vezes, não tem o básico para o funcionamento.

“Recentemente tivemos que fazer um encaminhamento no setor de ortopedia por não ter fio especifico, por não ter luvas para o médico, ou até mesmo gesso para um procedimento de fratura” afirmou Carlos.

Os vereadores visitaram 13 setores do hospital e ficaram por dentro do caos que enfrenta a unidade de saúde. Na ocasião, Vasques voltou a afirmar seu compromisso de transformação dentro de 180 dias frente à secretaria de saúde do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia