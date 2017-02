Família é amarrada em banheiro e ladrões levam moto

O fato foi registrado na noite de quinta-feira, 2, na Rua 612, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM), e relatou que estava com os filhos menores de idade, quando ouviu barulhos nos fundos da residência.

Ao sair para verificar foi rendida por dois homens armados, um com revólver outro com arma branca.

Os bandidos reviraram a casa em busca de dinheiro e joias, mas como a vítima não tinha, os assaltantes levaram a mulher e seus filhos para o banheiro e com fios os amarraram.

Além da moto CG 150, placa NDI-4986/Vilhena, os bandidos levaram diversos pertences da vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia