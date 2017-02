Município inicia campanha do IPTU com expectativa de diminuir inadimplência

Os contribuintes vilhenenses já começaram a receber os carnês do Imposto Predial e Territorial relativo a este ano.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Sérgio Nakamura (FOTO), os proprietários de imóveis tem várias alternativas como opção para o pagamento, e os valores cobrados este ano não sofreram majoração alguma, exceto o reajuste do IGPM. A intenção da prefeitura é estimular o contribuinte a manter em dia o imposto, em busca da diminuição da inadimplência.

As alternativas para o pagamento são: cota única com desconto de 15% para quem estiver em dia com o imposto municipal; pagamento numa só parcela, mas com 10% de abatimento àqueles que tem tributo a pagar referente ao ano passado; parcelamento em três vezes sem nenhuma desconto ou acréscimo (neste caso o interessado deve procurar a SEMFAZ para requerer tal espécie de cobrança). Os contribuintes que aderiram no ano passado ao “IPTU Verde” ganham 5% de desconto em qualquer alternativa de pagamento que optarem. O vencimento para cota única ou da primeira parcela acontece em 06 de março.

De acordo com Nakamura, no ano passado o percentual de vilhenenses que pagaram o IPTU foi de pouco mais de 67%, gerando arrecadação de R$ 5,190 milhões. “Vamos trabalhar no sentido de melhorar este índice, pois o que se arrecada com a cobrança reverte em investimentos na Saúde, Educação e infraestrutura, entre outros setores”, pontuou.

Quanto ao IPTU Verde, a baixa adesão ao programa levou a prefeitura a não dar prosseguimento a campanha. “Apenas 96 contribuintes aderiram a proposta, o que representa muito pouco no total de propriedades da cidade”, explicou. Vilhena tem ao todo exatos 41.377 imóveis sujeitos a cobrança do tributo.

Aqueles que não pagarem o imposto ou estão inadimplentes com relação a cobranças do passado ficam sujeitos a ser incluídos no cadastro da dívida ativa do Município, além de serem inclusos em sistemas de proteção ao crédito como Serasa e SPC. “Mas a prefeitura está de portas abertas para negociar com todos a fim de solucionar o problema”, garante Sérgio.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia