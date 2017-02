Secretária vai à área rural e finaliza série de visitas em escolas de Vilhena

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, concluiu a semana de visitas nas instituições de ensino na área rural do município de Vilhena.

A última escola para fechar o planejamento de reuniões foi realizada na Escola Progresso, comunidade de Perobal, nesta sexta-feira, 3.

No encontro, a representante da pasta de educação ouviu as sugestões dos pais de alunos; a conversa foi direcionada para ouvir e sanar os questionamentos relacionados a instituição de ensino.

Dentre os assuntos abordados foi pontuado sobre a nova escola que está em fase de conclusão para atender a comunidade escolar. A secretária de educação disse que a mudança para a nova escola acontecerá ainda neste semestre.

Raquel Donadon falou também que o compromisso é com a comunidade e que a semana de visitas para zona rural foi muito produtiva para ouvir as sugestões e adequar a realidade ao calendário escolar. “O nosso trabalho é em parceria com a comunidade. Nesta semana ouvimos as sugestões e estamos analisando a elaboração de um calendário escolar para atender a área rural”, disse Raquel Donadon.

Foram quatro escolas que receberam a presença das representantes da Secretaria Municipal de Educação (SEMED): Maria Paulina, Tenente Melo, Iquezinha e Progresso.

Os relatos apresentados pelos pais de alunos da área rural mostraram semelhanças. A equipe da SEMED registrou as observações nas entidades e elaboram o planejamento para as instituições.

No término da reunião, a professora Raquel Donadon, reuniu com o diretor, Jânio Saraiva e com os professores, momento em que dialogaram sobre os temas pertinentes à categoria.

Texto e fotos: Assessoria