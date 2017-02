SEMTRAM realiza blitz educativa para reduzir acidentes

A Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN), realizou nesta sexta-feira, 3, na Avenida Melvin Jones, uma blitz educativa.

A ação teve por intuito informar aos motoristas sobre segurança e prevenção de acidentes, e teve a parceria do Departamento de Trânsito (DETRAN), a Polícia de Trânsito (PETRAN) e a Junta Administrativa de Recursos de Inflações (JARI).

Durante a blitz, motoristas, motociclistas e pedestres foram abordados e orientados sobre as normas adequadas, além de receberem panfletos com dicas sobre as regras do trânsito.

Segundo o secretário de Trânsito, Wagner Wasczuck Borges, as blitz educativas farão parte do cronograma da SEMTRAN, onde serão repassadas informações para à população como comportamento correto no trânsito para evitar acidentes.

“A atividade tem por finalidade a conscientização e alerta. Nossa cidade tem um alto índice de acidentes. Então, além de alertar à população sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito, estas ações também visam reduzir o número de acidentes na cidade”, ressaltou o secretário.

Texto e fotos: Assessoria