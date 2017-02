Sicoob Credisul inaugura espaço cultural neste sábado

A Sicoob Credisul inaugura nesta sexta-feira, 03/02, em Vilhena, o Espaço Cultural Marechal Cândido Mariano Rondon. O espaço mesclará cultura com gastronomia, já que além do ambiente para exposições e mostras de arte contará também com um bistrô.

O espaço cultural funcionará no prédio do Centro de Treinamento e Cultura da Sicoob Credisul, que foi inaugurado em dezembro passado ao lado da agência sede da instituição.

Junto com a inauguração do espaço cultural será lançada a Exposição Terra de Rondon que contará com fotos e vídeo, além de livros, esculturas e outros objetos que retratam a passagem de Rondon por terras vilhenenses, durante a expedição Comissão Rondon e a expedição científica Rondon-Roosevelt. A exposição contou com a colaboração de João Paulo das Virgens e Jeferson Batista e poderá ser vista durante o horário comercial de segunda-feira à sábado.

O bistrô do espaço cultural que leva a assinatura do Buffet Paladar tem a proposta de ser um ambiente aconchegante para tomar um café enquanto se espera o atendimento do banco, para fazer uma refeição rápida, ou mesmo bater um papo no hapy our do fim do dia. O Bistrô Paladar servirá sanduíches, refeições rápidas, pratos à la carte e porções gourmet, além de bebidas que variam desde um café expresso a um bom vinho ou wisky. O bistrô começará o atendimento ao público a partir do sábado, 04/02.

Autor: José Antonio Sant’Ana

Foto: Divulgação