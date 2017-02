Só na Bença cobra manutenção da Linha 105 em Chupinguaia

O deputado Só na Bença (PMDB) se reuniu com produtores rurais da Linha 105, no município de Chupinguaia. Durante o encontro, o parlamentar destacou as condições precárias da estrada vicinal, para o tráfego de veículos.

“É inadmissível que as pessoas tenham o direito de ir e vir impedido pela falta de manutenção das estradas”, ressaltou Só na Bença após ouvir reclamações de participantes da reunião.

De acordo com o deputado, o trecho em questão se refere às imediações do Igarapé Taboca, onde são necessários os serviços de terraplanagem nas cabeceiras da ponte sobre o ribeirão, além da reforma ou construção de uma nova estrutura.

“O Taboca está na área de divisa dos municípios de Chupinguaia e Parecis e, nesse período de chuvas, os produtores rurais da Linha 105 têm dificuldades para escoar a produção devido aos alagamentos. Por isso, a intervenção do DER para solucionar esse problema tem que ser imediata”, concluiu Só na Bença.

Autor e foto: Assessoria