Acidente de trânsito na avenida Brigadeiro deixa motociclista ferido

Um acidente na tarde deste sábado deixou ferido um mototaxista, que segundo ele, estaria trafegando pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes no sentido Aeroporto, quando um veículo modelo Chevrolet Blazer que trafegava poucos metros atrás, teria colidido contra a traseira da moto.

Ainda segundo o motociclista, ele teria sinalizado com a seta para a esquerda, pois acessaria a Avenida Tancredo Neves, mas a condutora do veículo não teria percebido o motociclista o acabou se chocando contra o mesmo. A motorista do veículo afirmou não ter visto a seta da motocicleta.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Vilhena esteve no local, mas o piloto da moto não quis ser socorrido, ele apresentava escoriações nos braços e costas.

Fonte: Extra de Rondônia