ARTIGO: A empresa ideal

“ Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes (Tia 1.4). ” Muitos empresários gostariam de dispor de um roteiro eficiente e prático, do que deveriam fazer ou evitar, na árdua tarefa de administrar com sucesso suas empresas, diante de um mercado tão disputado e ameaçador. Acredito que as ações abaixo possam auxiliar nossos executivos, gerentes e supervisores na luta diária objetivando a sustentabilidade dos negócios.

1.-A empresa ideal é aquela cujo crescimento das vendas é constante e acima da média do mercado. Não diga que isso é impossível, quando é apenas trabalhoso.Nada o impede de lançar novos produtos/serviços, de agregar valor, de diversificar canais de comercialização e distribuição, de ser mais inovador e sensível às necessidades dos clientes.

2.-A empresa ideal é aquela cujos lucros crescem mais rapidamente do que as receitas. Este é um princípio gerencial básico e se não está ocorrendo na sua organização é porque sua gerência financeira está desatenta.

3.-A empresa ideal é aquela cujos custos administrativos e indiretos diminuem anualmente, como percentual dos custos produtivos.Aqui residem oportunidades extraordinárias de se obter importantes ganhos de eficiência operacional.

4.-A empresa ideal é aquela que dispõe de excelentes indicadores de desempenho, para todas as áreas, instituídos, acompanhados e aprimorados regularmente. Lucratividade, produtividade, giro dos ativos, retorno sobre o investimento, qualidade etc são alguns deles. Não basta acompanhar a concorrência; é preciso superá-la.

5.-A empresa ideal é aquela que dispõe de um eficaz sistema de gestão empresarial, capaz de indicar com rapidez, precisão e detalhes, eventuais desvios orçamentários;

6.-A empresa ideal é aquela que dispõe de uma bem definida visão de negócios, missão, valores e estratégias. Mas isso não basta. É preciso que os resultados financeiros falem mais alto do que a beleza dos conceitos filosóficos, emitidos pela administração.

7.-A empresa ideal é aquela que além de executar as ações acima, dispõe de pessoas competentes. O fracasso empresarial costuma residir na falta de talentos e/ou na sua fraca performance. Quem convive com a mediocridade só pode colher resultados medíocres.

Concluindo: A empresa ideal não é perfeita, porém avança apesar das dificuldades. Como diz o texto acima, é preciso perseverar, com convicção, na busca da perfeição. O hoje é a grande oportunidade, dada a todos nós, de sermos melhores do que fomos ontem! Eu creio nisso.

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.

Fonte: Extra de Rondônia