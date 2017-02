Bombeiros realizam parto dentro de Unidade de Resgate em Vilhena

Durante deslocamento para a maternidade, a gestante entrou em trabalho de parto dentro da Unidade de Resgate (UR).

Por volta das 22h00 do dia 27 de janeiro, o 3º GB de Vilhena recebeu chamado de auxílio à parturiente. A guarnição deslocou-se ao local da ocorrência, onde rapidamente embarcaram a parturiente na viatura UR para o transporte ao Hospital Regional de Vilhena/RO, entretanto ainda durante o deslocamento teve início o trabalho de parto dentro da viatura.

Ao perceber que o parto poderia apresentar complicações em face de situação de “circular de cordão”, rapidamente a guarnição interveio realizando o correto procedimento para o caso em questão, evitando consequências danosas para mãe e filha. Desta forma, por volta das 22:20 a mãe deu a luz a um bebê do sexo feminino.

A família registrou a menina com o nome de Aghata Elysa em homenagem a guarnição atuante, composta pela 2º SGT BM Eliza, 3º SGT BM Rossendy e CB BM Cordeiro. Mais uma intervenção realizada com sucesso pelas equipes de resgate e salvamento do 3º GB no seu dever de vidas alheias e riquezas salvar!

Texto: Sargento BM Douglas

Fotos: CBM