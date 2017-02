Diretoria da OAB visita prefeita e propõe parceria com município

A diretoria da Subseção de Vilhena da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) participou de uma reunião com a prefeita Rosani Donadon (PMDB), na tarde desta sexta-feira, 3.

A reunião foi realizada no gabinete da prefeita e teve como objetivo avaliar parceria entre a entidade e a administração municipal.

No encontro, o presidente da subseção de Vilhena, advogado Estevan Soletti, apresentou um ofício com uma pauta de reivindicação solicitando a redução da tributação ISS, o que, em contrapartida, poderá atrair mais profissionais.

Destacou, entretanto, que casos semelhantes já acontecem em outros municípios, como Porto Velho, onde existe parceria entre OAB e Prefeitura. “Essa mudança vai beneficiar muitos advogados. Atualmente temos mais de 400 profissionais inscritos na OAB, mas apenas cerca de 250 atuam. Queremos adequar a tributação em lei para propiciar segurança jurídica a todos os profissionais”, afirmou Soletti.

A prefeita Rosani Donadon ouviu as reivindicações e se colocou à disposição para estudar, junto com a procuradoria do município, a possível mudança na tributação.

Texto e fotos: Assessoria