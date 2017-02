Dupla é detida após fugir da polícia em alta velocidade

Na tarde desta sexta-feira, 03, dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar de Vilhena após empreenderem fuga desobedecendo a uma ordem de parada.

Os suspeitos estariam trafegando em uma motocicleta pela Avenida 1508 quando os policiais os abordaram e deu se início a perseguição. Os policiais chegaram a efetuar disparos de alerta na intenção de conter os suspeitos, que ameaçavam os policiais simulando que atirariam a qualquer momento.

Após fuga por diversas ruas da cidade, colocando em risco a vida de terceiros, os ocupantes da motocicleta acabaram caindo na Avenida Melvin Jones ao se cocarem contra o meio fio. Eles seguiram em fuga a pé.

Um dos dois jovens pulou o muro do cemitério municipal e foi contido por um policial, o outro ainda conseguiu correr por algumas quadras, mas também foi capturado.

A polícia constatou que a placa NCA-4841que estava na moto, seria de um Fiat Uno, e que o verdadeiro registro da motocicleta é NCA-4641 e consta no sistema como moto roubada. Com os suspeitos a polícia ainda encontrou seis munições intactas de revólver calibre 38.

Já na delegacia ficou constatado que um dos envolvidos é menor, de 17 anos e foi identificado como P.H.V.S, ele possui uma tatuagem de palhaço no peito. Estas tatuagens normalmente são usadas por criminosos que assumem serem matadores de policias. O menor, no entanto disse à reportagem do Extra de Rondônia que a referida tatuagem significa que ele faz uso de maconha.

O segundo envolvido foi identificado como Fernando Aparecido Batista Florêncio, de 19 anos. O jovem já tem diversas passagens pela polícia, sendo uma delas por homicídio.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Vilhena